Casa degli orrori: animalista sale sul tetto per protestare contro il sindaco

E’ in corso in questi minuti una manifestazione in viale Europa, nel palazzo che ospita la cosiddetta “casa degli orrori”, nella quale poco tempo fa sono stati ritrovati animali maltrattati e abbandonati.

Enrico Rizzi, leader animalista e da oltre 15 anni impegnato nella tutela giuridica degli animali, è salito sul cornicione del palazzo e con un megafono sta chiedendo a gran voce al Comune di Grosseto e al sindaco di intervenire.

La zona intorno all’edificio è stata transennata e sono presenti anche i Vigili del Fuoco.

Proprio questa mattina è partito l’intervento di sanificazione dell’appartamento, da tempo in stato di completo degrado.