Pratoranieri, Calossi: “I lavori per difendere la duna hanno funzionato”

“Con questo intervento voglio sottolineare all’opinione pubblica e alla cittadinanza un aspetto della città che sta funzionando“.

A dichiararlo è Enrico Calossi, consigliere comunale di Follonica a Sinistra.

“Troppo spesso, infatti, il dibattito si concentra su ciò che non va, sugli aspetti da migliorare, sulle lentezze, sui costi, etc – spiega Calossi -. E’ normale che l’opposizione e i mezzi di comunicazione sottolineino le difficoltà, perché la democrazia le assegna il ruolo di stimolo per la maggioranza che governa le istituzioni. Ma troppo spesso tendiamo a dimenticare e perdere di vista ciò che va bene. Ad esempio, nell’autunno 2020 l’amministrazione Benini fece costruire una staccionata di legno a protezione della duna della spiaggia libera di Pratoranieri (ex-Tonys). I lavori miglioravano quelli temporanei fatti fare dal Commissario prefettizio nell’estate del 2020. Purtroppo, subito dopo la conclusione dell’opera, due forti mareggiate, la prima nell’ottobre del 2020 e poi una a dicembre, distrussero parte della staccionata. Ma di nuovo l’amministrazione comunale si adoperò per rimettere in piedi la protezione, ed ebbe, anzi, anche l’ottima idea di aggiungere del materiale naturale dietro la staccionata“.

“In particolare, furono utilizzate le alghe, la posidonia, i rami e l’altro materiale organico che si era spiaggiato durante le mareggiate. Questi lavori furono completati nell’aprile del 2021. Oggi, dopo 14 mesi, possiamo dire che la scommessa è vinta. La staccionata e il materiale lì riportato hanno superato senza danni sia l’estate, quando la spiaggia subisce un aumento delle presenze delle persone, sia la stagione autunnale e invernale delle mareggiate. Oggi cominciano anche a crescere delle piantine sul materiale aggiunto: segno che la duna si è nei fatti allargata e rafforzata. Adesso, con la fine delle scuole, sta per cominciare la nuova stagione turistica – termina Calossi –. Per questo auspico che anche quest’anno i frequentatori della spiaggia libera dell’ex Tony’s mantengano un comportamento civile e rispettoso come è successo l’estate scorsa. Con i dovuti lavori dell’amministrazione e con un atteggiamento corretto da parte degli utenti, Follonica è sicuramente in grado di preservare la qualità e la naturalità delle sue spiagge”.