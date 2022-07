English Summer Camp: gran finale del progetto dedicato agli studenti

Si è concluso l’8 luglio, con lo spettacolo finale, l’English Summer Camp che ha coinvolto le studentesse e gli studenti tra i 6 e i 14 anni dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica.

In 80, tra ragazze e ragazzi, suddivisi in gruppi per età e livelli di competenza, hanno partecipato a giochi didattici sotto la guida di esperti tutor madrelingua inglese. Si è trattato di un esercizio di didattica declinata in un compito di realtà. Per l’occasione sono stato organizzati gruppi di canto, di teatro e di attività fisica in inglese, tutto pensato in base all’età e alle competenze linguistiche degli alunni e delle alunne. L’esperienza ha spinto le ragazze e i ragazzi a mettere in pratica tutte le competenze apprese in classe.

Il progetto, proposto e coordinato dalle tre professoresse di inglese della scuola secondaria di primo grado “Bugiani”, ovvero Monica Grandi, Antonella Massai e Renata Mischi, ha trovato una calorosa accoglienza da parte di alunni, alunne e genitori. Le ragazze e i ragazzi si sono divertiti con giochi d’acqua, canti, balli e la travolgente energia dei tutor. Gli spazi aperti della scuola di via Balducci e la presenza di una grande palestra, delle aule all’aperto, di spazi verdi recintati e soprattutto di un vero palco, hanno fornito un luogo ideale per le attività.

«See you next summer!» dicono le insegnanti.