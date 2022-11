Energie rinnovabili e cambiamenti climatici: se ne parla in un seminario di Coldiretti

Le energie rinnovabili e le misure agroambientali per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici: se ne parla martedì 29 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, al Caseificio di Manciano, in località Piano di Cirignano, in occasione del seminario organizzato da Coldiretti Grosseto nell’ambito dell’iniziativa del progetto “Agor@Agri” finanziata dalla sottomisura 1.2 del Piano di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Il seminario è focalizzato a sviluppare le conoscenze all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle aziende agricole con particolare riferimento alla normativa, all’analisi economica, all’investimento e al piano di rientro. E sopratutto alle tipologie di fonti rinnovabili applicabili nelle aziende agricole.

Al seminario, aperto dai saluti del presidente del caseificio di Manciano, Carlo Santarelli, partecipato in qualità di relatori Milena Sanna, direttore di Coldiretti Grosseto, e Giovanni Bernardo, esperto di rinnovabili.

Per iscrizioni al seminario è necessario contattare l’ufficio di zona Coldiretti di riferimento o la sede provinciale di Grosseto allo 0564.438911.

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.