Enel taglia la luce a una famiglia nonostante la moratoria

Venerdì 27 marzo è stato un giorno drammatico per una famiglia residente a Scansano, una coppia con un figlio piccolo e un altro in arrivo.

Da mesi quella famiglia vive una vertenza con Enel Servizio elettrico a causa di alcune bollette astronomiche: nonostante Confconsumatori, il 15 marzo, avesse ricordato a Enel che in ogni caso non sarebbe stato possibile – almeno fino al 3 aprile, come previsto dal provvedimento dell’autorità nazionale, cioè la moratoria di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente – sospendere o ridurre le utenze energetiche, la società pubblica che gestisce gli utenti di maggior tutela ha visto bene di ridurre comunque la potenza del contatore della famiglia.

E così, quel venerdì 27 marzo, l’utente e la moglie incinta con il figlio piccolo hanno avuto una brutta sorpresa.

«Un vero sopruso – osservano da Confconsumatori – da parte di una società statale. Immediata, nella stessa giornata, è stata la richiesta di riallaccio da parte della nostra associazione, che ha coinvolto nella vicenda anche il sindaco di Scansano, il prefetto e la Regione Toscana, oltre all’autorità nazionale. E a meno di 24 ore dall’istanza urgente il distributore ha fornito di nuovo piena potenza al contatore».

Una vicenda con lieto fine, almeno stavolta. «Non è tuttavia ammissibile – ammoniscono ancora da Confconsumatori – che in un momento come questo una società elettrica, per giunta pubblica, si possa permettere simili errori e atteggiamenti in barba ai provvedimenti sia del Governo che dell’autorità nazionale».

La vicenda in ogni caso non finirà qui: gli uffici di Confconsumatori Grosseto stanno predisponendo la relativa conciliazione, sia per le fatture contestate che per i danni anche morali conseguenti alla diminuzione di potenza in piena crisi sanitaria, sociale ed economica.

Confconsumatori Grosseto è pienamente operativa on line tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, attraverso la casella di posta elettronica grosseto@confconsumatori.it oppure il numero di telefono 0564.417849 (è possibile chiamare dalle 16 alle 18 di ogni giorno).