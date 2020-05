Enel sostituisce apparecchiature danneggiate lungo la linea elettrica a Porto Santo Stefano

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 7 maggio eseguirà un intervento, circoscritto per estensione ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Monte Argentario, con particolare riferimento alle località Valle del Castagno e Fontanina in zona Porto Santo Stefano.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature e isolatori che risultano danneggiati lungo la linea elettrica che alimenta le suddette località, motivo per cui l’installazione di nuova componentistica di ultima generazione non è rinviabile.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 7 maggio, a partire dalle 13:00 con fine lavori nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra vie e località Valle del Castagno, Fontanina, Argentiera, Cannatelli, San Piertro, Campone.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.