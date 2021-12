“Sediamoci sul giallo: Endopank”, il Comune sostiene il progetto contro l’endometriosi

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto di sensibilizzazione nei confronti dell‘endometriosi. L’iniziativa è stata creata dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte” Odv ed è finalizzata alla realizzazione del progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank“. L’iniziativa consiste nell’individuazione e nella tinteggiatura in giallo di una panchina situata in una posizione di passaggio. L’opera sarà completata dall’apposizione di una targa esplicativa e di un banner illustrativo dell’iniziativa da collocare nelle immediate vicinanze della panchina. Infine, verrà distribuito, negli istituti scolastici, del materiale informativo sull’endometriosi, durante il corrente anno scolastico 2021/2022.

Il Comune di Grosseto sosterrà l’iniziativa versando un contributo di 300 euro che verrà erogato a totale copertura delle spese previste

“Siamo grati all’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’ per averci dato la possibilità di sostenere il loro progetto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Sara Minozzi –, è fondamentale avvicinare soprattutto le nuove generazioni a questa problematica che colpisce il 10% della popolazione femminile, circa tre milioni di donne in Italia ne soffrono. L’informazione è l’obiettivo principale del progetto perché rende possibile aiutare le donne ed in particolar modo le adolescenti colpite da endometriosi. Infatti, come ha tenuto a sottolineare l’associazione che ha dato vita al progetto, una diagnosi precoce è importante per evitare danni permanenti“.