Sensibilizzazione sull’endometriosi: le iniziative dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”

Nell’aprile 2021 è stata formalizzata la costituzione dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte odv“, libera associazione apolitica e apartitica, fondata con il proposito di ampliare e diffondere la cultura e la conoscenza della endometriosi, occuparsi dei concetti di unione e sorellanza e comunicare l’importanza della diagnosi precoce, nel rispetto dei reciproci diritti e della propria storia culturale.

Il nome “La voce di una è la voce di tutte”, nonché lo stile grafico che la rappresenta, sono stati scelti per incoraggiare la riflessione sul significato dei vocaboli stessi ‘endometriosi’, ‘voce’, ‘tutte’, come potenti guide di un progetto fatto di voci e di azioni.

“Voce per chi non ha voce, per chi non sa come affrontare il dolore, il timore, i giudizi… voce per le voci, diventando un unico ponte tra i mille interrogativi ed il possibile – si legge in una nota dell’associazione -. Unite, come una catena forte e luminosa che si intreccia alle vite che vorranno unirsi, per supportare, capire, divenendo cosi anelli preziosi. I soci fondatori dell’associazione provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di promuovere il ruolo essenziale del dialogo, della conoscenza, della riflessione, della sensibilizzazione quali strumenti per superare le diffidenze e per stimolare la consapevolezza sull’endometriosi”.

“L’associazione nasce a Vercelli, ma grazie a circa novanta tutor è ad oggi presente su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di diffondere come un faro che mai si spegne per informare, sensibilizzare e divulgare dati e conseguenze di una patologia, quale l’endometriosi, che accomuna circa 3 milioni di donne in Italia, ben 176 milioni in Europa. L’associazione costantemente si adopera per consulenze attraverso l’operato di personale professionista, con progetti di solidarietà, accoglienza ed informazione, il tutto collaborando con Enti pubblici e privati per l’attività di accoglienza e di sostegno del malato e di tutta la sua famiglia, anche presso strutture ospedaliere – prosegue il comunicato -. Puntando anche all’elaborazione e alla promozione di progetti d’intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti alle giovani per l’approfondimento e la diffusione della conoscenza dell’endometriosi. L’impegno già iniziato realizzando opuscoli, periodici, strumenti multimediali, informativi e promulgativi, la conoscenza tra le persone che condividono la stessa malattia, tra la classe medica e la popolazione in generale, prosegue infatti senza sosta. Grazie alla sensibilità del Comune di Grosseto, è in atto una collaborazione con l’assessorato a sociale, politiche della casa, rapporti con il Coeso, con cui si sta effettuando anche una campagna informativa nelle scuole superiori rivolta alle ragazze, attraverso una locandina esplicativa e la visione di un video in cui un medico esperto della malattia, racconta i sintomi peculiari che rappresentano un campanello d’allarme per rivolgersi ai centri specializzati per una visita di controllo”.

“Tra le iniziative sul territorio a breve sarà inoltre inaugurata anche nel Comune di Grosseto una Endopank™️, una panchina gialla, il colore simbolo dell’endometriosi, con una targa esplicativa che farà da punto di informazione per tutti i passanti che scansioneranno in QR code attraverso il quale potranno vedere il video informativo collegato – prosegue la nota -. Attraverso il progetto Endopank™️ ad oggi abbiamo pitturato di giallo, colore simbolo dell’endometriosi, circa 30 panchine nelle principali province italiane e continua ad essere fortemente condiviso da altre amministrazioni, le quali si fanno promotrici di una verità che deve essere motore divulgatore di una realtà in cui la consapevolezza e la ricerca diventino finalmente timoni e fautori di un cambiamento reale e tangibile. Questo è uno dei numerosi esempi dell’attività viva e fattiva dell’associazione. Nella settimana dal 21 al 27 marzo saranno allestite da molti commercianti del territorio che hanno aderito all’iniziativa, le vetrine di colore giallo e rosa, i colori della nostra associazione, per cogliere l’attenzione e sensibilizzare tutti i passanti ed i clienti a leggere ed informarsi. Anche un piccolo gesto può aiutare chi ha bisogno di sostegno, saranno presenti i nostri volantini presso gli esercizi commerciali e le farmacie che hanno aderito, tutto questo servirà a fornire informazione”.

“L’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’ ha in programma per il 2022 una serie di eventi culturali, mostre, convegni e sessioni di studio, utili a stimolare la riflessione e promuovere i valori supremi del rispetto per l’umanità, per le donne affette da endometriosi, malattia invalidante ad oggi ancora alla ricerca di una cura della tolleranza, della solidarietà. Abbiamo anche creato una linea telefonica gialla gratuita di supporto e sostegno per le donne affette da endometriosi, al numero 800.189411, con attualmente venti volontarie che rispondono ogni giorno, dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo perché insieme possiamo affrontare meglio e con più consapevolezza questa malattia invalidante e subdola che ci limita e impedisce di guardare con positività al futuro. Siamo un’associazione con un dna dinamico ed interattivo, fatto di condivisione e comunione di intenti. La prossima voce che potrebbe diventare anello di consegna tra l’arresa e il coraggio di battaglie, ancora una volta, potrebbe essere proprio la tua – termina la nota -. Potete seguire l’associazione su: https://www.facebook.com/lavocediunaelavoceditutte/, https://instagram.com/lavocediunaelavoceditutteodv?utm_medium=copy_link, www.lavocedellendometriosi.it“.