Emergenza freddo: il dormitorio rimarrà aperto per tutto il mese di aprile

Follonica (Grosseto). Emergenza freddo, il servizio di accoglienza notturna viene prolungato anche alla primavera.

Resterà, infatti, aperto per tutto il mese il dormitorio portato avanti dal Comune di Follonica con il Coeso e solitamente offerto solo nel periodo strettamente invernale.

Dopo un’analisi della situazione da parte dell’assessore e degli uffici e visto il persistere dei giorni di pioggia, la Giunta Buoncristiani ha quindi deciso di optare per un incremento dei giorni di apertura.

“Quest’anno – dichiara l’assessore al sociale Eleonora Goti – abbiamo potenziato l’offerta in modo da dare una risposta ancora più efficace a situazioni di disagio e allo stesso tempo evitare bivacchi in città, che ci venivano segnalati a più riprese dai residenti e in vari punti di Follonica. Abbiamo agito tempestivamente, aprendo in anticipo in autunno e chiudendo dopo il dormitorio, coprendo di fatto un periodo più lungo che finirà ad aprile. Intanto, sempre con il Coeso, lavoriamo già al futuro per strutturare ulteriormente il servizio per farci trovare ancora più preparati il prossimo anno”.