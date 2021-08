Emergenza Covid: buoni spesa e contributi per gli affitti alle famiglie

L’Amministrazione comunale di Scarlino informa i cittadini che sono aperte le domande per ricevere i contributi per pagare l’affitto e per richiedere i buoni spesa.

Per richiedere entrambi i sussidi occorre chiamare i Servizi sociali al numero 0566 909130 (il lunedì dalle 10 alle 12) o al numero 0566 909128 (il giovedì dalle 10 alle 12). Il contributo per l’affitto può arrivare a coprire 4 mensilità in base alle risorse disponibili, mentre i buoni spesa sono da 150 e 250 euro e vengono assegnati a seconda delle esigenze delle famiglie. I ticket potranno essere spesi esclusivamente nei negozi del Comune di Scarlino che hanno aderito all’iniziativa: “La Bottegaia” e la macelleria “Da Lauro” nel centro urbano capoluogo, “Siamo alla frutta”, la macelleria Borelli, la panetteria “Tre palme” e Unicoop a Scarlino Scalo. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio associato Politiche sociali di Scarlino al numero 0566 38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.