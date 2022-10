Emergenza abitativa: al via le domande per richiedere gli alloggi

A partire da domani, giovedì 20 ottobre, sarà possibile presentare istanza per l’accesso al conferimento in utilizzo autorizzato di alloggi Erp ai sensi della Legge regionale toscana N. 02/2019.

“L’utilizzo autorizzato è una modalità provvisoria di conferimento dell’alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario che consente soltanto sistemazioni provvisorie ai nuclei che ne hanno i requisiti – si legge in una nota del Comune di Orbetello -. L’utilizzo è autorizzato per un periodo massimo di due anni, rinnovabile esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di tre anni. Gli interessati possono inoltrare la domanda in qualsiasi momento dell’anno. Il Comune aggiornerà le graduatorie due volte all’anno”.

La prima scadenza per la formazione della graduatoria è fissata per il 21 novembre 2022.