Violenza sulle donne, Perugini: “Necessario combattere per assicurare parità di genere”

“Il tema della violenza maschile, sia psicologica che fisica , sulle donne affonda le proprie radici in una cultura patriarcale e ancora troppo androcentrica”.

Così Emanuele Perugini, candidato sindaco di Grosseto per le liste civiche Insieme per Grosseto e Polo civico per Grosseto, vuole portare alla luce una problematica che purtroppo affligge tutta la società ed anche la comunità grossetana.

“È un fenomeno che non può essere considerato di pertinenza esclusivamente femminile – spiega Perugini – Le disuguaglianze sociali e salariali sono la base di una struttura piramidale che conduce inevitabilmente alla subordinazione e in, molti, casi estremi all’assassinio delle donne”

Fenomeno che purtroppo a livello nazionale in questi ultimi giorni è sempre in prima pagina.

“Ritengo che sia improcrastinabile impegnarsi tutti e tutte per riequilibrare i principi che regolano la nostra società per porre fine a questo massacro – conclude il candidato sindaco Perugini –. Raggiungere una reale parità di diritti nel rispetto della differenza rappresenta l’unica via per abbattere la violenza maschile sulle donne e questo è realizzabile incrementando e migliorando i servizi alle famiglie, parificando la responsabilità e l’impegno genitoriale con un aumento decisivo del congedo per paternità. È tuttavia primario lavorare sulla formazione delle nuove generazioni educando fin dalla scuola di infanzia alle relazioni fra uomo e donna, alla parità dei diritti fra i generi. Una società dove non ci sia disparità di potere fra uomo e donna, senza discriminazioni nè disuguaglianze, sarà una società migliore per tutte e tutte”.