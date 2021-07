Verso le amministrative, Perugini: “Istituiremo un ufficio per i diritti degli animali”

“La creazione di un ufficio per i diritti degli animali, che già esiste in diverse città“.

A lanciare la proposta è Emanuele Perugini, candidato a sindaco per il Polo civico per Grosseto.

“L’ufficio si occupa di recepire e coordinare le segnalazioni e le azioni relative alla gestione degli animali presenti sul territorio comunale, favorendo il rispetto della legge, supportando l’amministrazione nell’individuazione di buone pratiche e tutelando gli animali da azioni che possono creare loro danno – spiega Perugini –. Si fa garante del dialogo tra cittadini e amministrazione in relazione alla tutela degli animali“.

Il Polo civico per Grosseto, con il candidato sindaco Emanuele Perugini, si fa portavoce delle idee della Lav, che si sente di condividere poiché simili a quelle della lista civica.

“L’incentivazione delle adozioni in canile attraverso bonus sotto forma di servizi e facilitazioni delle relative pratiche – spiega Perugini – favorirebbe l’incentivo ad adottare i quattro zampe che purtroppo affollano i nostri canili”.

Per Perugini bisogna incentivare la promozione di buone pratiche della gestione del canile convenzionato al fine di raggiungere un numero di ospiti congruo, senza sacrificare la qualità delle adozioni. Anche questo è un punto in comune tra il Polo civico e la Lav.

“In più, molto importante è anche il controllo delle colonie feline attraverso accordi con la Asl al fine di aumentare il numero delle sterilizzazioni dei gatti liberi sul territorio. Bisogna favorire, anche se non obbligatoria per le legge, la registrazione dei gatti di proprietà in anagrafe attraverso il microchip – spiega Perugini -, ma anche la promozione dell’educazione al rispetto degli animali in tutte le fasce di età attraverso iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, con la creazione di percorsi di educazione ai diritti degli animali rivolti alle scuole in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute”.