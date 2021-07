Verso le amministrative: Emanuele Perugini si presenta e lancia il Polo civico per Grosseto

“Vogliamo dare voce ai cittadini, mettere al centro del nostro impegno l’umanità verso gli altri e ritrovare il senso di comunità”.

Con questi propositi Emanuele Perugini, vigile del fuoco grossetano di 45 anni, con alle spalle una lunga esperienza politica come attivista del Movimento 5 Stelle, lancia la sua candidatura a sindaco del capoluogo maremmano e illustra la nascita del Polo civico per Grosseto.

“A Grosseto ormai stiamo subendo da cinque anni la cattiva politica dell’attuale amministrazione – sottolinea Perugini -. A marzo avevo svelato la mia volontà di scendere in campo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ma i tempi si sono allungati e il progetto che vede l’ex premier come leader politico del Movimento è ben lontano da concretizzarsi. A quel punto, ho puntato su un altro progetto, che sto portando avanti da più di un anno con un gruppo di cittadini e che ha dato la nascita al Polo civico per Grosseto. Il nostro obiettivo è essere vicini alle persone, come abbiamo dimostrato con la raccolta fondi per l’Atl Il Sole, la cui struttura è stata distrutta da un incendio“.

“Il Polo civico è un insieme di cittadini desiderosi di dare una spinta per la rinascita di Grosseto e che vogliono essere vicini agli elettori che hanno perso fiducia nella politica – continua Perugini -. Durante alcuni interventi come vigile del fuoco, mi sono reso conto che in questa città purtroppo molte persone vivono un profondo disagio e noi vogliamo essere uno strumento per migliorare queste condizioni esistenziali. Non ho punti particolari per risolvere i problemi di Grosseto, ma assicuro che ci metterò impegno e costanza”.

“Il Polo civico per Grosseto è composto da tre gruppi distinti, che costruiranno un unico programma, ma che hanno peculiarità ben distinte tra loro. A breve sveleremo anche i primi nomi dei candidati al Consiglio comunale – termina Perugini -. Il nostro programma non si chiuderà mai, sarà in continua evoluzione e sarà arricchito dal contributo di tutti. Non c’è mai stata una vera opposizione del Movimento 5 Stelle ad una mia candidatura, mi era stato proposto un incontro con Vito Crimi, ma non si è mai concretizzato e quindi ho dato vita a quest’altro progetto, anche se la mia natura rimane quella di essere un attivista pentastellato”.