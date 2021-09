Verso le amministrative, Perugini: “No a nuovi edifici in via de’ Barberi, ecco perchè”

“Ho partecipato volentieri su invito di Confedilizia Grosseto al convegno su rigenerazione urbana e centri storici: il caso Grosseto, un evento che ha coinvolto molte professionalità del mondo dell’architettura, compreso chi ad oggi, per questa amministrazione, sta portando avanti i progetti per il futuro della nostra città in termini di rigenerazione e riqualificazione“.

A dichiararlo è Emanuele Perugini, candidato a sindaco di Grosseto per il Polo civico per Grosseto e Insieme per Grosseto.

“Nella loro esposizione devo dire che non mi sono trovato molto d’accordo su alcuni punti, ma mi riservo di approfondire in maniera più esaustiva prima di prendere una posizione netta – spiega Perugini –. Mentre ho espresso la mia contrarietà al progetto di nuovi edifici nell’area in fondo a via de’ Barberi. per due motivi principali. Il primo è che l’area va restituita ai cittadini, sicuramente demolendo quegli scheletri di ferro, cemento e mattoni, ma non sostituendola con altri palazzi, ed il motivo principale è che non si deve e non si può costruire in prossimità ad un argine, si deve smettere. L’altro motivo, è che creare delle nuove abitazioni nell’area vuole dire più traffico in una zona che ad oggi nell’orario di entrata ed uscita dalla scuola, diversificato inoltre in era covid, diventa un vero e proprio problema di sicurezza, illogico aggravare ulteriormente“.

“Ho avuto delle risposte leggere, che non riporto per rispetto in generale dell’evento e dei suoi organizzatori, ma chiudo con una mia riflessione: se è vero che in passato sono stati commessi degli errori di progettazione e di sviluppo cittadino, è giusto commetterli nuovamente perché ‘abbiamo i soldi’? Io non credo – termina Perugini -. Il finanziamento è rivolto ad un miglioramento della vita dei cittadini, non alla vanagloria di un’amministrazione“.