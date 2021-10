Amministrative, Perugini: “Soddisfatti per il risultato, il nostro progetto va avanti”

“Un polo che riunisce liste ed anime diverse, ma che farà l’interesse dei cittadini puntando ad un’alternanza alla guida del Comune, alternanza che a nostro avviso potrebbe solo migliorare l’amministrazione”.

Così aveva concluso la campagna elettorale Emanuele Perugini, candidato sindaco al Comune di Grosseto, che ha cercato di fare una politica diversa, una politica vissuta sul territorio incontrando i cittadini delle frazioni per conoscere i problemi e le richieste degli abitanti.

Le liste civiche “Polo civico per Grosseto” e “Insieme per Grosseto”, che hanno sostenuto la candidatura di Emanuele Perugini, sono comunque molto soddisfatte del risultato raggiunto.

“Il nostro è appunto un polo civico – spiega Perugini –, che è un laboratorio di idee messe al servizio per i cittadini. Noi porteremo avanti i nostri concetti e temi base della nostra campagna elettorale anche in futuro. Perché siamo convinti che quello che più deve stare a cuore alla politica grossetana siano i cittadini”.

“La nostra esperienza politica non si fermerà qui, anzi – continua Emanuele Perugini –, abbiamo già programmato diversi incontri tra i due gruppi per metterci al servizio dei cittadini, lo ribadisco. Siamo davvero soddisfatti del risultato raggiunto”.

“La nostra presenza è stata fondamentale a queste elezioni – conclude Perugini –: non possiamo negare che siamo una novità e per essere una lista civica che rappresenta solo i cittadini e che non ha alcun tipo di partito alle spalle, siamo davvero soddisfatti. Da ora in poi, dobbiamo cercare di restare uniti e fare iniziative per aiutare la comunità grossetana nella sua quotidianità e per portare avanti lo stesso i progetti che ci eravamo prefissati durante la campagna elettorale.”