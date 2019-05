Verso le amministrative, Moretti: “Ospedale a Riotorto progetto abbandonato perché non fattibile”

“Leggo con stupore che un candidato a sindaco di Follonica rilancerà il progetto ospedale di Riotorto”.

A dichiararlo è Emanuele Moretti, candidato della lista civica Andrea Benini sindaco.

“Viene da chiedersi dove ha vissuto in questi anni? L’ospedale di Riotorto, come chi ha orbitato nel settore e nelle amministrazioni locali dei territori interessati sa, è rimasto un progetto abbandonato e sepolto in quanto i territori interessati non raggiungevano, secondo parametri della Asl, il bacino di utenza necessario per costruire una struttura ospedaliera di livello 1, come Grosseto e Livorno – spiega Moretti – . Questo avrebbe comportato poter ugualmente costruire una struttura, che al massimo poteva raggiungere un livello 2 come Massa Marittima o Piombino, quindi spreco di risorse economiche, che avrebbe portato necessariamente al depotenziamento degli ospedali di Massa Marittima, Piombino e Castel del Piano, quest’ultimo punto nevralgico per la zona amiatina”.

“Ad oggi, invece, queste risorse sono servite per potenziare e migliorare proprio questi ospedali, per citarne uno su tutti, i lavori per la nuova ala del Misericordia di Grosseto – continua Moretti -, che ci toccano più da vicino e che ci portano beneficio concreto sui servizi erogati nel territorio per la loro posizione all’interno della nostra provincia“.

“Il lavoro svolto fino ad oggi da Andrea Benini e che vorremmo continuare a portare avanti – conclude Moretti – sarà quello di continuare a dialogare con la dirigenza Asl a tutti i livelli, facendo leva anche sulla Regione, in modo da poter continuare a ponteziare il distretto sanitario di Follonica adeguando i servizi erogati alle esigenze della popolazione sempre più crescente“.