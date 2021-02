Governo, Ripani: “Con Draghi l’Italia può vedere la luce in fondo al tunnel”

“La drammaticità del momento, il più buio della nostra Repubblica, impone alle forze politiche di compiere un gesto di responsabilità e amore verso la propria Patria, anteponendo la salute ed il benessere dei cittadini agli interessi politici e partitici“.

A dichiararlo è Elisabetta Ripani, deputata grossetana di Forza Italia.

“Un momento eccezionale presuppone soluzioni eccezionali nella logica dell’emergenza e all’insegna dell’unità nazionale – spiega la deputata -. Forza Italia ha fin da subito risposto ‘presente’ a questo appuntamento con la storia e confermato il pieno sostegno alla formazione di un Esecutivo di alto livello, ampiamente invocato con lungimiranza nelle scorse settimane dal Presidente Berlusconi. L’emergenza sanitaria, economica e sociale, il piano vaccinale, i ristori ed il Recovery Fund rappresentano sfide che richiedono una risposta tempestiva e risolutiva per lavoratori, imprese e famiglie mediante il coinvolgimento delle forze migliori del Paese“.

“Nel ‘Governo dei migliori’, il Professor Mario Draghi rappresenta indubbiamente la figura più autorevole e competente con le carte in regola per traghettarci fuori dalla crisi, per restituire credibilità internazionale all’Italia e stimolare fiducia nella ripresa. L’area politica moderata ed europeista non può non sostenere un profilo istituzionale di tale livello, un vero ‘fuoriclasse’ apprezzato e spesso preso a modello dal centrodestra liberale e popolare. Tutto il centrodestra unito dovrebbe fare la propria parte e mettersi a disposizione con saggezza e maturità per riscrivere il futuro dell’Italia e dei nostri figli – termina Elisabetta Ripani –. L’auspicio è che si possa avere presto un nuovo Governo nel pieno delle sue funzioni che rimetta subito in moto il Paese. I cittadini hanno dimostrato pazienza e tenacia e si aspettano adesso dalla politica una reazione altrettanto forte e responsabile”.