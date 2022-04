Inceneritore, Ripani: “Capitolo chiuso per il ferro vecchio, monitorare progetto Iren”

“Finalmente può dirsi conclusa la saga dell’inceneritore di Scarlino, quel ‘ferro vecchio’ protagonista di accese contestazioni locali, lunghe battaglie legali e mirabolanti giravolte di un certo panorama politico locale“.

A dichiararlo è Elisabetta Ripani, deputata grossetana di Coraggio Italia.

“Quella struttura fatiscente e inquinante, aperta nel 2012 e ferma dal 2015, non era adeguata ad essere utilizzata o riconvertita – spiega la deputata -. Destava preoccupazioni sul fronte della tutela ambientale e della salute, insistendo su un’area già compromessa da un’intensa attività chimico industriale, ma anche perplessità per le ricadute sul turismo, considerata la collocazione geografica. Argomentazioni che ho sempre sostenuto, portando la vicenda fino alle aule parlamentari, ed oggi posso esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto”.

“Il progetto presentato ai sindaci di Scarlino e Follonica da Iren Ambiente SpA prevedrebbe la demolizione del vecchio inceneritore e la bonifica dell’area, nonché la realizzazione di un polo industriale per l’economia circolare per ridare vita ai materiali di scarto, ovvero trasformare i rifiuti in nuovi prodotti anziché bruciarli per ricavarne energia, con un bacino di conferimento che dovrebbe essere esclusivamente regionale. Un’ipotesi progettuale da 130 milioni di euro e 110 posti di lavoro, che dovrebbe arrivare al vaglio degli uffici regionali entro settembre. L’iter va seguito scrupolosamente sciogliendo tutti i dubbi manifestati legittimamente dalle amministrazioni locali coinvolte su qualità, quantità e impatto del conferimento. Va realizzato concretamente quel tanto agognato equilibrio tra emergenza rifiuti, tutela di salute, ambiente, turismo e investimenti innovativi per lo sviluppo socio economico della Piana – termina Elisabetta Ripani –. Auspico pertanto che ci siano la massima chiarezza su dettagli e impatto del progetto, procedure trasparenti e, soprattutto, un costante coinvolgimento degli attori locali con i nuovi interlocutori, senza le solite decisioni calate dall’alto. Ci vuole prudenza visti i trascorsi dell’inceneritore, ma bisogna valutare responsabilmente senza pregiudizi, sempre nell’interesse primario del nostro territorio”.