Elezioni provinciali, Ripani: “Serietà dei consiglieri di Coraggio Italia è indiscutibile”

“Ma quali franchi tiratori, piuttosto un’ingiustificata mancata riconoscenza verso Coraggio Italia che non viene citato nei ringraziamenti dal sindaco di Orbetello.

Con onestà intellettuale bisognerebbe ammettere che, senza i nostri voti ponderati che sono andati a Casamenti, il divario tra i due candidati alla carica di presidente della Provincia, calcolatrice alla mano, sarebbe stato molto più ampio e la sconfitta del sindaco di Orbetello ancora più cocente. Quei 500 voti mancanti non sono affar nostro. Il nervosismo per la sconfitta è legittimo, la mistificazione della realtà è un tentativo di individuare un capro espiatorio, senza ancora aver dato tempo alla coalizione di svolgere un tavolo politico per una approfondita analisi del voto post-elezioni.

Ma ci sta, dopo le sconfitte la caccia alle streghe nelle reazioni a caldo, pur non condividendo assolutamente questo modo di fare, può far parte del gioco e non ne facciamo una colpa al sindaco Casamenti. Resta il fatto che il centrodestra ha totalizzato 21 voti su 21 a Grosseto, la coalizione è stata compatta. Evidentemente, stando anche alle dichiarazioni dei principali ‘indiziati’, altri eventuali accordi erano molto più traballanti rispetto a quelli siglati con Coraggio Italia. La serietà dei nostri consiglieri comunali è indiscutibile, su questo non ci piove ed era doveroso ribadirlo”.

Così in una nota la deputata grossetana di Coraggio Italia, Elisabetta Ripani.