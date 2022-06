“Elisabetta, la regina infinita”: il libro presentato nella biblioteca di storia dell’arte

Sabato 25 giugno, alle 18, alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, è in programma la presentazione del libro di Alberto Mattioli e Marco Ubezio “Elisabetta, la regina infinita“. Ne parlerà con gli autori Vittorio Sabadin.

Come si legge nella presentazione del volume: “Sono passati quasi settant’anni dal giorno dell’incoronazione – la prima trasmessa in diretta televisiva – sotto le magnifiche volte dell’abbazia londinese di Westminster, e dal quel 2 giugno la fama e la popolarità di Elisabetta II non hanno fatto che aumentare. La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena per tutti questi anni, l’ha trasformata in un mito che il giornalista Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio celebrano con pura passione e divertita riverenza. Muovendosi lontano dai profili biografici fatti di gossip e di veri o presunti scoop, ma distillando con humour il senso profondo di una vita straordinaria, i due autori raccontano la favola di una regina che sembra aver sfidato le leggi del tempo e di cui continuiamo a subire l’infinito fascino”

Alberto Mattioli, giornalista della “Stampa”, esperto d’opera, collabora con molti teatri e riviste italiani e internazionali. Tra i suoi libri più recenti, “Meno grigi, più Verdi”, “Il gattolico praticante”, “Pazzo per l’Opera” e “Un italiano a Parigi”.

Marco Ubezio è un avvocato con la passione per la monarchia inglese. Nel novembre 2016 ha partecipato con successo alla ripresa della trasmissione televisiva a quiz “Rischiatutto”, scegliendo come materia proprio la regina Elisabetta II, alla quale ha anche dedicato una pagina Facebook di grande successo.

Vittorio Sabadin, giornalista e scrittore, già corrispondente da Londra della “Stampa”, alla Royal Family ha dedicato ben quattro volumi, di cui il primo, “Elisabetta l’ultima regina”, dedicato alla sovrana britannica.