“Millennium Fashion TV”: la maremmana Elisa De Pirro protagonista su BOM Channel

Dal bel promontorio di Monte Argentario, Elisa De Pirro, 33 anni a maggio, nata a Pisa, ma residente a Porto Santo Stefano, è stata ammessa alla straordinaria partecipazione del programma televisivo “Millennium Fashion TV”, che presenta nuovi talenti per lo spettacolo, sul canale 68 del digitale terrestre, BOM Channel, realizzato a Roma negli studi televisivi di Gold TV Tecnopolo Tiburtino, in onda ogni domenica alle 21.30.

Elisa è laureata in Scienze della mediazione linguistica a indirizzo turistico, con una tesi in lingua spagnola sul Forte Stella di Porto Ercole.

Per il programma “Millennium Fashion TV” sono previste tante esibizioni di talenti che si cimentano nel canto, nel ballo, nella moda e in scene di recitazione; così anche Elisa è molto lieta di partecipare a questo programma, in onda domenica 18 aprile, portando la giovialità quasi all’isolana, molto caratteristica dello stupendo promontorio di Monte Argentario e della meravigliosa Maremma toscana.