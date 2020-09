Voto assistito, trasporto con la Croce Rossa, rimborsi: tutte le informazioni sulle elezioni

L’amministrazione comunale invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili); qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è necessario presentarsi immediatamente, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto, per evitare disagi e lunghe attese.

L’ufficio preposto al rilascio è al piano terra del palazzo comunale (in largo Cavallotti n. 1) ed è aperto al pubblico dalle 9.30 alle 13.30.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

L’ufficio elettorale, inoltre, da venerdì 18 settembre è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga:

venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre, dalle 9 alle 18, orario continuato;

domenica 20 settembre (giorno delle elezioni), dalle 7 alle 23, orario continuato;

lunedì 21 settembre (giorno delle elezioni), dalle 7 alle 15, orario continuato.

Voto assistito

Per gli elettori impossibilitati ad esprimere autonomamente il voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) è possibile utilizzare il voto assistito. L’elettore interessato dall’infermità, per potersi far assistere da un altro elettore, deve richiedere un’apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario, presso la Asl (in viale Europa), nei seguenti giorni:

giovedì 17 settembre dalle 12.00 alle 13.00;

venerdì 18 settembre dalle 12.00 alle 13.00.

Trasporto con la Croce Rossa per cittadini portatori di handicap

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, di Follonica, ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali, da parte degli elettori portatori di handicap, su prenotazione, per:

domenica 20 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00;

lunedì 21 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 su prenotazione.

Gli interessati dovranno contattare l’ufficio elettorale del Comune ai fini della indispensabile prenotazione del servizio ai seguenti recapiti: tel 0566.59206 o 0566.59101, e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it.

Rimborso per elezioni regionali

Con la legge regionale del 22 maggio 2009, n. 26, art. 32, la Regione Toscana, al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto, ha disposto un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese del seguente importo:

103 euro per i cittadini provenienti dai Paesi europei;

203 euro per i cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei

Il Comune di Follonica erogherà l’indennità prevista previa verifica da parte dell’ufficio elettorale dell’avvenuto esercizio del voto. Per il contributo dei cittadini toscani, residenti all’estero, che verranno a votare, è a disposizione l’ufficio elettorale del Comune, in largo Cavallotti n. 1, domenica 20 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20, lunedì 21 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Si ricorda che al seguente link, aggiornato in tempo reale, sono disponibili tutte le informazioni riguardanti l’Election Day 2020, compresi i dati storici delle varie tornate elettorali: http://www.comune.follonica.gr.it/elezioni/

Per informazioni: tel. 0566.59271, 0566.59206, 0566.59263, e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it.