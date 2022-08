Verso le politiche, la campagna di Fabrizio Rossi parte da Piombino: “No al rigassificatore”

Prima uscita elettorale a Piombino, nel livornese, per Fabrizio Rossi, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale nella circoscrizione Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo.

“Questa mattina – dichiara Fabrizio Rossi – sono stato a Piombino, assieme ai militanti e ai cittadini, nel gazebo allestito presso il mercato settimanale, per portare avanti le nostre proposte e ribadire la contrarietà di Fratelli d’Italia al rigassificatore nel porto della città. Non bastano i diktat del governatore Giani e del Ministro Cingolani nell’imporre un’opera che pregiudicherebbe lo sviluppo del tessuto economico, sociale e turistico della città piombinese e d tutto il comprensorio della Val di Cornia, senza contare il grave impatto ambientale che una nave gasiera di quelle dimensioni comporterebbe a tanti comparti, non ultimo ad esempio quello dell’itticoltura“.

“Da anni, la nuova amministrazione locale di Piombino, con in testa il sindaco Francesco Ferrari, sta portando avanti un progetto di crescita e diversificazione produttiva che non deve essere compromesso – termina Rossi -. L’emergenza energetica sono un fatto e un problema attuale non di poco conto e da affrontare nei vari tavoli politici, ma questa soluzione non può andare a discapito dei territori, in assenza di un confronto concreto con le istituzioni locali, che sono i veri rappresentanti, con politici, cittadini, comitati, realtà produttive e sindacati del territorio”