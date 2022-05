Verso le amministrative: Rossano Galli presenta la sua squadra

Domani, giovedì 12 maggio, alle 21, al Nuovo Cinema Moderno di Manciano Rossano Galli presenta la sua squadra per le elezioni amministrative del 12 giugno.

“Nella nostra piccola comunità dobbiamo ritrovare il coraggio di guardare avanti, di ripartire dopo l’immobilismo di questi ultimi anni e di progettare il futuro per dare una speranza e una prospettiva ai nostri giovani e alle nostre aziende – spiega Galli -. Torniamo a fare per Manciano“

“Manciano deve tornare protagonista e lo potrà fare solo attraverso le competenze, l’esperienza e la voglia di fare – continua il candidato -. La lista Rossano Galli Sindaco – Tutti per Manciano – Unione dei cittadini è una squadra fatta da persone che amano Manciano e si sono messe a disposizione per il bene del territorio. Nell’occasione della serata di domani verrà presentato anche il calendario ‘Confrontiamoci’, che contiene tutte le iniziative pubbliche organizzate per le prossime settimane affinché la voce di ogni singolo cittadino diventi importante e concorra a determinare una nuova speranza, una rinascita di Manciano”.