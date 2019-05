Elezioni europee, Vivarelli Colonna: “Massima efficienza della macchina amministrativa”

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai Servizi elettorali, Giacomo Cerboni plaudono al personale dell’Ente impegnato nelle operazioni di voto:

“Ancora una volta il personale del Comune di Grosseto ha dato prova di grande efficienza nella delicata attività legata alle operazioni di voto. Di questo siamo orgogliosi come amministratori e come elettori.

Il Comune ha, infatti, messo in campo un team competente che, coordinato dalla Segreteria generale, ha visto la partecipazione del personale dei Servizi elettorali e di altri uffici e Servizi: Polizia municipale, Sicurezza e Ambiente, Lavori pubblici, Programmazione, gestione e controllo della spesa, Servizio finanziario, Messi comunali, Servizi demografici, Sistemi informativi e Provveditorato, ognuno dei quali ha saputo dare un contributo fondamentale per la buona riuscita delle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni del 26 maggio.

Nessuna segnalazione di disagio è stata registrata in tutto il territorio comunale, nonostante il meccanismo delle tre preferenze, che ha provocato alcuni ritardi e difficoltà in altre realtà del territorio nazionale.

Un grazie sentito va quindi per la professionalità e la disponibilità dimostrata dai dipendenti dell’Ente impegnati per questa tornata elettorale. Offrendo anche risposte immediate e soddisfacenti ai tanti cittadini che si sono rivolti agli sportelli comunali fino a poche ore prima della chiusura delle urne, per il rilascio delle tessere e per la carta di identità. Soltanto nella giornata di domenica sono stati rilasciati 942 duplicati di tessera elettorale e consegnate circa 80 tessere non ritirate e rimaste in deposito in ufficio; per il solo rilascio delle tessere erano impegnate 6 persone. Nel momento di massima affluenza (dalle 10 alle 14 e per tutto il pomeriggio) sono stati stampati circa 15 duplicati ogni 10 minuti, con un tempo medio di 40 secondi per ogni duplicato di tessera. Sempre tra sabato e domenica l’ufficio Anagrafe ha rilasciato 45 ricevute in sostituzione della carta di identità (in attesa che la carta di identità elettronica arrivi successivamente a casa), proprio per consentire il voto nella giornata di domenica”.