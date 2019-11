Nuove elezioni per il Comitato festeggiamenti: ecco come candidarsi

L’amministrazione comunale ha organizzato un incontro aperto a tutti gli scarlinesi per eleggere il nuovo direttivo del Comitato festeggiamenti, al quale sarà affidata la gestione degli eventi cittadini, tra cui Le Carriere del 19. L’appuntamento è mercoledì 20 novembre, alle 21, in sala consiliare a Scarlino: chi vuol far parte del Comitato può candidarsi all’inizio dell’incontro.

«Invito gli scarlinesi – dichiara il sindaco Francesca Travison – a prendere parte alla riunione di mercoledì sera: vogliamo formare un nuovo gruppo che affianchi l’amministrazione comunale nell’organizzazione degli eventi cittadini. Il Comitato avrà tra gli altri il compito di gestire con le tre Contrade di Scarlino Le Carriere del 19. Chiunque abbia voglia di partecipare e di dedicare un po’ del suo tempo alla comunità può candidarsi. Vorremmo creare un gruppo composto da una decina di cittadini, meglio se rappresentanti di ogni frazione del Comune, per raccogliere proposte e creare eventi che promuovano il nostro territorio e le sue peculiarità. Siamo convinti che la popolazione risponderà positivamente alla nostra richiesta: il supporto degli scarlinesi è basilare per la riuscita finale delle manifestazioni. Invito quindi i cittadini a prendere parte all’iniziativa in programma mercoledì 20 novembre».