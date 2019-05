L’Amministrazione comunale invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili); qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è necessario presentarsi immediatamente, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto, per evitare disagi e lunghe attese che si potrebbero verificare nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni del 26 maggio.

L’ufficio elettorale è infatti disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga, proprio nel fine settimana prossimo alle elezioni:

L’Ufficio preposto al rilascio è al piano terra del Palazzo comunale (largo Cavallotti 1) ed è aperto al pubblico, in modo straordinario, come segue:

martedì 21 maggio : ore 8.00 – 12.30; 15.00 -17.00

mercoledì 22 maggio: ore 8.00 -12.30; 15.00 -17.00

giovedì 23 maggio: ore 8.00 – 12.30; 15.00 – 17.00

venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio – dalle 8 alle 18, orario continuato

domenica 26 maggio (giorno delle Elezioni) dalle 7 alle ore 23, orario continuato

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

Per informazioni: Tel. 0566 59271 – 0566-59206 – 0566-59263

e-mail: [email protected]