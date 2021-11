Don Gianni lascia Castiglione, Nappi: “Grazie per tutti questi anni dedicati al paese”

Domani, domenica 21 novembre, Castiglione della Pescaia darà l’addio ufficiale a don Gianni Malberti, sacerdote della fraternità dei missionari di San Carlo Borromeo, parroco di Castiglione della Pescaia dal 2003.

Il sindaco Elena Nappi, a nome dell’intera comunità, lo saluta e lo ringrazia per il lavoro svolto nel paese in questi diciotto anni.

«Quando un parroco – dichiara la prima cittadina – lascia la sua comunità dopo tanto tempo è sempre difficile esprimere un pensiero senza incorrere in una facile retorica, ma a nome mio personale, dell’amministrazione comunale che rappresento e dei castiglionesi manifesto a don Gianni un sincero ringraziamento per gli anni dedicati a questa comunità e per aver condiviso con il paese i momenti più significativi dell’ultimo ventennio».

«Domani parteciperò personalmente all’ultima messa celebrata da don Gianni in qualità di parroco dei cittadini castiglionesi, proprio per rendere omaggio alla sua storia nel nostro territorio. Auguro a don Gianni – conclude Elena Nappi – di dare, ed allo stesso tempo di ricevere, dai parrocchiani che troverà nella sua nuova destinazione, tutto l’affetto vissuto a Castiglione della Pescaia».