“Cipressino d’Oro”: ultimi giorni per inviare gli elaborati

Restano pochi giorni per prendere parte all’edizione 2022 del premio letterario “Cipressino d’Oro“. La scadenza prevista per l’invio degli elaborati è infatti martedì 15 marzo.

La nona edizione della rassegna promossa dal Kiwanis club di Follonica, con la collaborazione dell’artista Gian Paolo Bonesini, sta per arrivare alla fase finale: dopo il 15 marzo la giuria, composta dalla giornalista e critica letteraria Daniela Cecchini, da anni madrina d’onore dell’evento, dallo scrittore Patrice Avella e dallo scrittore e editore Gordiano Lupi, inizierà a selezionare le poesie e i racconti arrivati al Kiwanis club in questi mesi. E non sarà un lavoro semplice: i partecipanti sono aumentati rispetto agli anni precedenti e gli elaborati sono arrivati non solo dall’Italia, ma anche da molti Paesi dell’Europa. Un successo che gratifica l’impegno dell’organizzatore del concorso, il kiwaniano Loriano Lotti.

«Siamo molto soddisfatti perché ad ogni edizione la partecipazione aumenta, così come aumentano gli stranieri che si appassionano ai temi proposti e decidono di prendere parte alla rassegna – spiega Lotti –. Quest’anno, oltre alla sezione dedicata alla poesia, abbiamo deciso di lasciare spazio anche alla narrativa, non dimenticando gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che ogni volta partecipano con entusiasmo. Anche perché i temi proposti riguardano proprio loro, i ragazzi».

Per la poesia il tema infatti è: “La pandemia ha trasformato il rapporto sociale e con la didattica”, mentre la sezione narrativa ha come filo conduttore: “L’adescamento virtuale. Un fenomeno sociale da contrastare con forza e determinazione”.

Per avere maggiori informazioni o ricevere il bando è possibile inviare una mail a: follonica@kiwanis.it. A disposizione dei partecipanti ci sono anche due numeri di telefono: 347.6754324 (Loriano Lotti) e 338.6980671 (vice responsabile del premio, Marco Bruni).

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 21 maggio a Follonica. Come per ogni edizione verrà pubblicata un’antologia delle poesie e dei racconti presentati in concorso, a cura della casa editrice “Il Foglio letterario” di Piombino: l’intero ricavato della vendita del libro sarà utilizzata per i services del Kiwanis a sostegno dei bambini e degli adolescenti bisognosi.