EGO International: l’importanza dell’export toscano per la ripartenza

Che l’export ricopra un ruolo importantissimo nel variegato sistema economico toscano è opinione comune. Non stupivano infatti gli appelli, mesi fa, che invocavano la riapertura delle aziende impegnate su questo fronte, essenziale per il benessere della regione. Negli anni, infatti, la vendita all’estero ha saputo rappresentare un canale di fatturato estremamente redditizio per molte imprese locali, impegnati nei più differenti settori. Un’opinione, questa, confermata da dati e recensioni ufficiali, che riportano i numeri della crescita dell’export toscano. Le cifre più recenti, risalenti al primo trimestre dell’anno, confermavano il trend, positivo se confrontato all’anno precedente. Stando allo studio Istat dell’11 marzo, infatti, la Toscana risulta essere la quinta regione che nello scorso anno è cresciuta maggiormente in termini di valore dell’export. In termini assoluti, posizionandosi dietro a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, la regione mostra di essere una delle più attente e capaci per quanto riguarda l’internazionalizzazione.

È a questa tendenza generale che si riferiscono le opinioni e le recensioni di EGO International, dedicate proprio al tema dell’importanza della vendita all’estero per le imprese italiane e toscane. L’agenzia per l’internazionalizzazione (qui il sito ufficiale), si è spesso espressa nel suo blog in termini positivi e ottimistici nei confronti delle possibilità che la vendita di prodotti toscani all’estero può offrire per gli imprenditori locali. EGO International ha infatti condiviso diversi approfondimenti e focus sul tema, indicando settori e trend che possono essere intercettati per portare il proprio business a una nuova dimensione internazionale.

Fashion e pelletteria: punta di diamante dell’export toscano

Se si guarda al contesto toscano, per esempio, non si può ignorare la predominanza e la grande propensione all’export del settore della moda e della pelletteria. Le ultime recensioni indicano come l’industria del fashion impieghi circa 130.000 addetti, numeri che sostengono le opinioni di chi crede nell’ottimo potenziale di questo settore. Seconde le stime e i numeri dell’Irpet, il valore prodotto dal settore supererebbe i 5.5 miliardi. Dati importanti, riportati in passato anche da EGO International: l’agenzia ha infatti da tempo individuato come quello della pelletteria sia uno dei distretti più importanti del territorio, insieme all’agroalimentare e alle ceramiche.

Le recensioni su Grosseto e le possibilità del territorio

Se si guarda nello specifico alla nostra provincia, non si può non notare l’incremento, in tempi recenti, del valore delle esportazioni, fenomeno riportato anche da EGO International in un suo articolo dedicato proprio al territorio di Grosseto. Anche in questo caso, il trend fa da specchio a quello regionale, con settori come l’alimentare, il manifatturiero, la moda e il legno che rappresentano alcune delle eccellenze locali. In ogni caso EGO International indica come, spesso, all’attenzione per la produzione di merce di qualità, si debba affiancare un accurato studio del mercato di riferimento e un’opportuna preparazione. Secondo le recensioni degli esperti, l’internazionalizzazione va dunque affrontata con coscienza e competenza per essere trasformata in una vera occasione di crescita. Un’opinione e un consiglio prezioso per i piccoli imprenditori del territorio che si affacciano sul mondo della vendita all’estero per la prima volta. È anche sulle loro capacità di adattare il proprio business alle esigenze del mercato internazionale che si basa la futura ripresa dell’economia regionale. Un auspicio importante per confermare, anche nei prossimi tempi, il trend positivo dell’export toscano.