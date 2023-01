Efficientamento energetico: il Comune riceve finanziamento di 759mila euro

Un importante finanziamento a fondo perduto di 759mila euro è stato ottenuto dal Comune di Pitigliano per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, grazie alla partecipazione all’avviso “Cse 2022 Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, pubblicato dal Mite, il Ministero per la transizione ecologica.

Le risorse consentiranno all’amministrazione comunale di intervenire sulla scuola dell’infanzia e la scuola media, sul palazzo comunale e sugli spogliatoi dello stadio “Vignagrande”.

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo cospicuo finanziamento – commenta il sindaco Giovanni Gentili – che ci permette di completare il percorso di efficientamento energetico avviato dall’amministrazione comunale con gli interventi sulla scuola elementare e sulla pubblica illuminazione. Il Comune ha dimostrato ancora una volta di saper cogliere le opportunità che arrivano dai bandi con un atteggiamento proattivo e propositivo, che nel tempo ha consentito di portare sul territorio risorse utili a finanziare progetti altrimenti irrealizzabili. Ringrazio pertanto gli ufficio comunali per il lavoro svolto a beneficio di tutta la comunità. A tal proposito abbiamo fatto un investimento importante sul personale, in questi mesi, con nuove assunzioni che consentono di alleggerire gli uffici dal lavoro ordinario, per dedicare più tempo alle progettualità, che sono indispensabili per poter partecipare ai bandi“.

“Con queste risorse del bando Mite – prosegue il sindaco – realizzeremo un nuovo pacchetto di lavori, importanti, non solo per rendere più confortevoli gli ambienti interni degli edifici su cui interveniamo e garantire il benessere delle persone, ma anche per incidere sulla riduzione dei consumi energetici e sul contenimento dei costi per l’energia elettrica sostenuti dall’amministrazione comunale. Il caro energia impone, infatti, un’attenzione particolare ai consumi da parte di tutti, comprese le Pubbliche amministrazioni. Aspetto non meno importante è la riduzione dell’inquinamento: i risparmi che riusciremo a produrre potranno contribuire positivamente sulla riduzione dell’impatto ambientale”.

Ma ecco quali sono gli interventi nel dettaglio: