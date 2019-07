“Estate Clean”: l’educazione ambientale sbarca negli stabilimenti balneari

Dalle scuole alla costa: è la versione “Estate Clean“. Le buone pratiche e i corsi di educazione ambientale si spostano infatti sulle spiagge grossetane, anche grazie alla collaborazione con gli stabilimenti balneari, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa dall’ufficio Ciclo dei rifiuti del Comune di Grosseto.

Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 19, 22, 24, 29 luglio e 1, 2, 5, 6 agosto dalle 10 alle 12 in otto degli stabilimenti balneari che aderiscono all’iniziativa. Il litorale si prepara così ai primi appuntamenti rivolti ai bambini e agli adulti. Oltre ai corsi, che avranno come oggetto la corretta gestione dei rifiuti, il Comune si è impegnato a fornire a ciascuno stabilimento aderente al progetto un set di contenitori realizzati con materiale riciclato adibiti alla raccolta di carta, multimateriale ed indifferenziato, cartellonistica da esibire nello stabilimento e un vademecum da esporre in ciascuna postazione. Così, anche i gestori degli stabilimenti balneari saranno pronti ad affrontare al meglio la sfida.

“L’educazione ambientale continua ad essere uno dei nostri progetti di punta, anche d’estate – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci –: abbiamo studiato in questo caso un piano d’azione pensato proprio per le nostre spiagge, che educhi i fruitori del litorale a un maggiore rispetto dell’ambiente che abbiamo la fortuna di avere e la responsabilità di tutelare. L’attività dell’Ufficio Ciclo dei rifiuti del Comune di Grosseto approda quindi negli stabilimenti balneari, riferimento della costa. Ringraziamo per questo chi ha scelto di aderire, apprezzando l’iniziativa“.

Aderiscono in tutto 18 stabilimenti balneari: Ricci di Mare, Bagno Moderno, Fiumara Beach, Tre Stelle, Petite Europe, La Rotonda, Moby Dick, Nettuno, Rosmarina, Capri, Kursaal, Oscar, Bertini, Lido, Raffaello, Oasi Le Capanne di Principina a Mare, Grifomare e Gabry.

Ecco il calendario di appuntamenti relativo alla parte dei laboratori, che saramno curati dall’assessore all’ambiente Simona Petrucci, dal personale dell’ufficio Ciclo dei rifiuti, con la collaborazione di Dominga Tammone (autrice dell’immagine) e il personale di Tartamare.

Laboratori dalle 10 alle 12:

luglio

19 luglio Moby Dick

22 luglio Petit Europe

24 luglio La rotonda

29 luglio Rosmarina

Agosto

primo agosto Bertini

2 agosto Capri

5 agosto Raffaello

6 agosto Grifomare