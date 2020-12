Edilizia convenzionata: il Comune introduce delle novità, ecco quali

Con delibera del Consiglio comunale di Cinigiano n. 50 del 30 novembre 2020, sono stati approvati gli schemi-tipo di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione, per immobili ricompresi nei piani di edilizia economica popolare.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio tecnico edilizia, urbanistica e ambiente al numero 0564.994463 oppure alla e-mail m.petricci@comune.cinigiano.gr.it.

Il testo di delibera è disponibile al seguente link: https:/www.halleyweb.com/c053007/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/GT1RZNER9PT0-H.