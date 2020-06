Sesta puntata di EdicolAcustic@home: si parla del mondo della scuola

Venerdì 5 giugno, alle 21, va in onda sulla pagina Facebook di EdicolAcustica la sesta puntata di EdicolAcustic@homE.

Alberto Guazzi, dalla sua casa, Michele Scuffiotti, dal chiosco della sua edicola, Marco D’Alò, in collegamento da Milano, e i Due di Brisca, da San Vincenzo, intervistano altri due ospiti importanti.

La prima è Lidia Cangemi, dirigente dell’istituto Kennedy di Roma, con cui parleranno di come il mondo scolastico ha vissuto questo periodo di quarantena e di come sarà il futuro.

Si parlerà anche di Voicebookradio, che nasce sette anni fa da un progetto di alternanza scuola lavoro all’interno del Liceo scientifico Kennedy di Roma. Si tratta di una radioweb gestita da studenti ed ex studenti nata per collegare le scuole di tutta Italia, facendo acquisire a ragazzi e docenti una maggiore consapevolezza dei diversi linguaggi comunicativi, cercando di ampliare la sfera relazionale e sviluppare un’attiva creatività del fare e non solo dell’ascoltare. Il progetto vuole far conoscere alle nuove generazioni il fascino della radio e, al contempo, fare una esperienza nel mondo del lavoro, aumentando la consapevolezza di se stessi e delle proprie potenzialità: condizioni, queste, per diminuire la dispersione scolastica e accrescere il successo formativo.

Il secondo ospite è la cantautrice Nathalie. Ha pubblicato tre album, ha vinto la quarta edizione di X Factor Italia, nel 2011 ha partecipato con il brano “Vivo sospesa” al Festival di Sanremo. Nei suoi brani ha collaborato con Raf e Franco Battiato. La sua voce graffiata e la sua capacità di scrivere in italiano e in inglese la rendono unica nel panorama musicale italiano.