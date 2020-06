Settima puntata EdicolAcustic@homE: ospiti Padre Francesco Gusmeroli e Alessandro D’Orazi

Domani sera alle 21 sulla pagina Facebook di EdicolAcustica va in onda la settima puntata di EdicolAcustic@homE.

Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti insieme a Marco D’Alò in collegamento da Milano e il Resident duo Due di Brisca intervisteranno Padre Francesco Gusmeroli e Alessandro D’Orazi.

Padre Francesco Gusmeroli è un padre missionario vincenziano che opera nella diocesi di Livorno. Impegnato da sempre nel sostegno alle povertà, ha uno sguardo moderno e rinnovato verso il mondo missionario e del volontariato. Ricopre incarichi di responsabilità nazionale nella famiglia missionaria Vincenziana nella formazione dei giovani e nel discernimento vocazionale. Impegnato nelle missioni in Eritrea della famiglia Vincenziana ci offre uno spaccato concreto in questo difficile momento in cui alle vecchie si aggiungono nuove povertà in tutti i ceti sociali.

Alessandro D’Orazi Cantautore, polistrumentista, insegnante di musica, cittadino orgoglioso e appassionato del suo quartiere.

Nel ’99 nasce, per gioco, il progetto “Ciao Rino” dedicato a Rino Gaetano.

Nel 2011, esce con il suo primo album, Alè. A seguire, mentre continua ad operare sul territorio, realizza colonne sonore per alcuni film italiani (tra questi il noto “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno) e svolge attività di insegnante di chitarra per bambini, ai quali compone e dedica numerose filastrocche e canzoncine.

Nel 2019 è uscito il suo secondo album “Itaca”.