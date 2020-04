EdicolAcustic@homE, il nuovo format che nasce dal chiosco sonoro maremmano

EdicolAcustica, il progetto nato nel 2014 nell’edicola di via Roma a Grosseto, ideato dall’edicolante Michele Scuffiotti che consiste in showcase acustici di musica inedita accanto al chiosco, torna con un nuovo format “EdicolAcustic@homE“.

EdicolAcustic@homE è un talk condotto da Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti che in ogni puntata ospita un personaggio del mondo della cultura, dell’arte o del sociale a livello nazionale con cui parlare del periodo di quarantena che stiamo vivendo e del futuro che ci aspetta.

La musica naturalmente ha sempre un suo spazio importante nella trasmissione infatti in ogni puntata ci sarà un Resident duo formato da Alice Bertoncini e Francesco Sozzi e un artista inedito che cambierà di puntata in puntata.

Ospite fisso da Milano il “disturbatore” Marco D’Alò , che dopo l’esperienza di “EdicolAcustica CIRCUS” torna a fare parte della squadra.

Ogni venerdì alle 21:00 andrà in onda una puntata sulla pagina Facebook di EdicolAcustica