EdicolAcustica torna a Faenza al Meeting etichette indipendenti per il terzo anno

Il Mei, che quest’anno festeggia venticinque anni di attività, è il più importante festival di musica indipendente a livello italiano e ha tra gli ospiti di quest’anno Morgan, Negrita, Cristina Donà con Ginevra di Marco, Giovanni Truppi e Riccardo Sinigallia.

EdicolAcustica, da tre anni partecipa alla manifestazione facendo una lunga maratona streaming su Facebook, intervistando artisti, giornalisti, critici e tutto il “mondo indipendente” che gira intorno a questa importante manifestazione.

EdicolAcustica è anche partner del Premio dei Premi, importante premio che unisce i vincitori dei più importanti premi musicali italiani ( dal premio De Andrè al premio Bindi per arrivare al Pigro dedicato a Ivan Graziani ) .

Chi vincerà oltre ai vari premi in palio parteciperà a uno dei progetti legati ad EdicolAcustica come quest’anno è successo per Roberta Giallo che è stata protagonista di una puntata di EdicolAcustica CIRCUS.

EdicolAcustica continua a portare la musica maremmana in giro per i vari festival più importanti di Italia e dopo aver portato al Mei i Riforma ed il Kiti quest’anno è il turno de La Luna, band follonichese elettro-pop, che si sta facendo conoscere a livello nazionale con il loro nuovo singolo “Niente Succede”.

Quindi sabato dalle 15 tutti sintonizzati sulla pagina Facebook di EdicolAcustica per seguire le interviste di Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti in diretta streaming curata da Federico Cosci.