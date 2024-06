Edicole, aumentano i fondi a disposizione per il bonus 2023

Grosseto – Aumentano i fondi statali destinati al sostegno delle edicole. Grazie alle sollecitazioni del commissario del sindacato nazionale Snag-Confcommercio, Giovanni Da Pozzo, nei giorni scorsi il Governo ha implementato il fondo destinato al Bonus edicole 2023 con le risorse che non erano state spese nel 2022 e pari complessivamente a 10.718.000,00 euro. Così facendo sarà possibile dare una risposta a una platea più ampia di aventi titolo.

“Il Sottosegretario con delega all’Editoria, Alberto Barachini, venendo incontro ad una esigenza più volte segnalata dalle Associazioni di Categoria degli edicolanti negli ultimi mesi, ha disposto tale integrazione delle risorse, resasi indispensabile a fronte dell’elevato numero di istanze pervenute – afferma il commissario Da Pozzo -. Tali somme verranno destinate ai due bonus previsti dal Fondo straordinario per l’anno 2023 per il sostegno delle edicole e dovrebbero quindi consentire l’erogazione per intero del bonus edicole 2023, quello previsto su base forfettaria pari 2mila euro (3mila euro per le edicole delle Aree interne) e allo stesso tempo dovrebbe incrementare la percentuale di riparto del contributo per le spese sostenute dalle edicole in materia di (Imu, Tasi, Tari ecc.). Mi corre l’obbligo di precisare – conclude Da Pozzo – che questo importante risultato deve essere direttamente riconnesso all’attività dei precedenti Organi SNAG e in particolare dei Dirigenti che si sono profusi nei rapporti istituzionali con il Governo. Confermo che, nell’ambito della gestione commissariale che auspico essere particolarmente breve, intendo proseguire in questa direzione cercando di ottenere la conferma di queste forme di sostegno anche per il 2025″.

“Come Snag Grosseto ringraziamo il Commissario Da Pozzo per essersi adoperato sin dalle primissime battute del suo mandato per fare in modo che le risorse previste per le edicole nel 2022 e non spese per mancanza di domande fossero recuperate in questi due bonus del 2023 – commenta Roberto Cicaloni, presidente Snag Grosseto –. Anche in provincia di Grosseto le edicole vivono un periodo di grandi e complesse difficoltà; sapere di poter contare su un aiuto, seppur piccolo e non certo sufficiente a risolvere i problemi, ci aiuta comunque ad allontanare il pensiero della chiusura. Almeno per il momento”.

“Nei mesi scorsi – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – i nostri uffici hanno provveduto a presentare numerose domande per la richiesta del ‘Bonus edicole 2023’, e non appena il Governo pubblicherà i decreti di finanziamento provvederemo a contattare ogni singolo edicolante che si è rivolto a noi per questa importante pratica. Ricordiamo che gli edicolanti, anche coloro che non hanno richiesto il bonus tramite dei nostri uffici, possono contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento o di informazione, scrivendo una mail all’indirizzo sindacale@confcommerciogrosseto.it“.