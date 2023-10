Turismo: il Consorzio Maremma Experience protagonista al Travel Trade Gazette

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consorzio Maremma Experience conferma la propria presenza anche all’edizione 2023 del Ttg (Travel Trade Gazette) di Rimini, manifestazione d’eccellenza per il settore turistico e fucina di idee, informazioni, nuove tendenze che operatori provenienti da tutto il mondo e key player delle principali imprese del comparto possono acquisire e scambiarsi.

In un tale contesto l’Ambito Maremma Area Nord ha deciso di svolgere la propria riunione di Otd (Osservatorio turistico di destinazione) avvalendosi dello stand di Toscana Promozione Turistica. L’occasione ha rappresentato motivo di grande orgoglio e profonda soddisfazione per il Consorzio, che è stato presentato quale assegnatario di un bando per l’affidamento del servizio di Product manager su 3 aree tematiche: Active Tourism, turismo balneare, percorsi e cammini; bando dall’ambiziosa portata, in quanto diretto alla valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica di tutti gli 8 comuni facenti parte dell’Ambito (Follonica, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Montioni e Roccastrada). Il progetto è stato illustrato dal direttore scientifico del Cst (Centro studi turistici) di Firenze, Alessandro Tortelli, che ha introdotto anche gli altri 5 presìdi con i quali il Consorzio ha già iniziato a collaborare per il raggiungimento dei primi obiettivi in programma.

L’incontro è proseguito con la proiezione, da parte dell’istituto di ricerca di riferimento, dei dati provvisori sulle presenze registrate dall’Ambito fino al mese di luglio di quest’anno e con la presentazione delle 5 date iniziali del Patentino dell’ospitalità, “per la condivisione e definizione del prodotto turistico di valore del nostro territorio e delle strategie per la sua promozione” alle quali interverrà direttamente anche il Consorzio quale Product Manager.

Grande soddisfazione esprime il presidente Enzo Riemma: “Il lavoro di questi anni ci sta proiettando a risultati eccellenti, vivere da protagonisti alla più importante borsa sul turismo ci riempie di orgoglio, affrontare tematiche turistiche diventa sempre più difficile, ormai navighiamo a vista, come se un futuro non lo avessimo più. Abbiamo perso la capacità di immaginare, pensando che il passato sia stato migliore, ma è così che lo vediamo solamente perché in realtà non riusciamo a guardare avanti, e invece dobbiamo sviluppare l’immaginazione, ricorrendo a un approccio di pianificazione di lungo periodo, che sia trasformativo e non più adattivo, e provando a immaginare il futuro”.

I lavori si sono conclusi con la presentazione delle attività di comunicazione realizzate e da realizzare da parte dell’agenzia competente e con il discorso dell’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras: “Declinare la parola turismo è importantissimo, noi amministratori e operatori amministrativi non facciamo turismo, noi creiamo servizi e infrastrutture al servizio di chi fa turismo e questi sono gli operatori che oggi non possono assolutamente dividersi, ma fare rete per costruire ed affrontare le tematiche attuali”.