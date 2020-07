Economia circolare: Acquedotto del Fiora al fianco delle imprese locali

Dopo mesi di lavoro e confronto con tutti gli attori istituzionali ed economici del territorio, compresi gli istituti di credito, il protocollo di economia circolare di AdF (Acquedotto del Fiora spa) è pronto a spiccare il volo, anzi, ad atterrare nella realtà. Sì, perché con questo progetto, primo in Italia nel suo genere, AdF mette in campo una grande opportunità per le imprese locali, a maggior ragione nell’attuale fase di crisi post emergenza sanitaria.

Obiettivi, contenuti e funzionamento verranno presentati in un convegno nazionale organizzato da AdF per mercoledì 15 luglio a Monte Argentario, all’Argentario Golf Resort & Spa di Porto Ercole, dal titolo “Fare economia circolare – Per il benessere della comunità e del territorio“, al quale parteciperà anche il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Salvatore Margiotta.

“Il 15 luglio non è un punto di arrivo, ma di partenza – fanno sapere da AdF –, l’inizio di un percorso che vedrà il territorio unito per dare vita a un green new deal post Covid“. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, in virtù delle quali la partecipazione è rigorosamente su invito e il numero dei presenti contingentato.

Porteranno i saluti istituzionali anche il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli e l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Simona Petrucci, insieme al primo cittadino di Monte Argentario Francesco Borghini. Alle 10.30 inizieranno i lavori della sessione mattutina, dal titolo “L’economia circolare per la ripartenza del territorio: il protocollo di AdF“, che verrà aperta dall’intervento del presidente di AdF Roberto Renai e condotta dal giornalista de La Stampa Roberto Giovannini. A seguire prenderanno la parola Fabio Becherini (Banca Tema), Leonardo Marras (Regione Toscana), Giordano Colarullo (direttore Utilitalia), Michaela Castelli (presidente Acea) e Andrea Guerrini (Arera). A chiudere sarà Piero Ferrari (amministratore delegato di AdF).

Il pomeriggio ospiterà una sessione operativa a numero chiuso dal titolo “Il ruolo dell’economia circolare nell’era post Covid: il modello toscano“, che vedrà la presenza dei presidenti delle società che gestiscono il sistema idrico integrato sul territorio regionale: Roberto Renai (AdF), Stefano Taddia (Asa), Vincenzo Colle (Gaia), Paolo Nannini (Nuove Acque), Lorenzo Perra (Publiacqua) e Giuseppe Sardu (Acque). Alla tavola rotonda parteciperanno anche Giovanni Papaleo (Chief Operating Officer del Gruppo Acea, responsabile Area industriale idrico e presidente di Areti), Alessandro Mazzei (Direttore di Ait) e Alfredo De Girolamo (presidente Conferservizi Cispel Toscana), oltre a Federico Balocchi, sindaco del Comune di Santa Fiora, socio pubblico di AdF.

Per scoprire i dettagli del protocollo sarà necessario attendere mercoledì 15 luglio, data ufficiale per il lancio di questo innovativo strumento, finalizzato allo sviluppo economico del territorio e vocato alla sostenibilità ambientale e sociale. AdF, prima stazione appaltante per le province di Grosseto e Siena, intende così dare un contributo concreto al rilancio dell’economia locale, in linea con la sua mission aziendale: “Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio“.