Aperto l’ecomercato di Natale a Festambiente: doni buoni, sani e solidali

Continua l’appuntamento natalizio con la solidarietà targato Festambiente Legambiente.

Come ogni Natale, il circolo Festambiente, oltre a mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno portare in tavola tutto il buono della Maremma gli eco-pacchi di Natale (www.festambiente.it/econatale), apre in versione Christmas edition l’ecomercato.

Dal lunedì al venerdì, fino al 20 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, in località Enaoli a Rispescia, presso il centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente, sarà possibile acquistare prodotti ecologici, biologici e della migliore tradizione agroalimentare, oltre a cosmetici naturali, articoli di cartoleria ecologica e tante altre occasioni che fanno al caso dei consumatori più attenti ad uno stile di vita ecosostenibile. Come per gli eco-pacchi, il ricavato sarà devoluto al progetto Rugiada, unendo, quindi, alla sostenibilità un’azione concreta di all’insegna della solidarietà.

Anche questo Natale, dunque, sarà possibile aiutare le bambine e i bambini residenti nelle aree contaminate della Bielorussia a seguito del fallout radioattivo di Chernobyl. Tutti i bambini coinvolti nel progetto vengono sottoposti a monitoraggi sanitari per tenere sotto controllo le patologie causate dalle radiazioni e seguono una dieta composta da cibo non contaminato. I piccoli ospiti del “Centro Speranza” provengono dalle province maggiormente colpite e la maggior parte di loro vive situazioni di estrema difficoltà sotto il profilo sociale ed economico.

Presso l’ecomercato è possibile acquistare anche gli eco-pacchi di Natale con i migliori prodotti del territorio.