Raccolta differenziata e buoni sconto: successo per gli ecocompattatori Coripet

Gli ecocompattatori Coripet, recentemente arrivati al Parco centrale e al mercato coperto di Follonica, stanno avendo grande successo tra le cittadine e i cittadini che giornalmente se ne servono per riciclare le bottiglie in Pet alimentare. L’utilizzo delle macchine è tale che, nonostante gli svuotamenti giornalieri, spesso nel pomeriggio non è più possibile conferire materiale. Per ovviare al problema l’amministrazione comunale, in accordo con l’azienda, ha organizzato uno svuotamento più frequente delle macchine, così da offrire un servizio sempre efficiente.

Follonica è il primo Comune della Toscana a installare gli ecocompattatori Coripet su superficie pubblica. Le macchine permettono di ottenere dei buoni sconto (3 euro ogni 200 bottiglie) da spendere nelle attività convenzionate.

«Siamo molto soddisfatti del grande utilizzo degli ecocompattatori – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Abbiamo fortemente voluto questa novità per dare un servizio in più al Comune di Follonica e aumentare allo stesso tempo la percentuale di raccolta differenziata. Adeguatamente riciclato, il Pet può essere riutilizzato in modo prezioso, con evidenti vantaggi per la collettività e per l’ambiente».

Come funziona l’ecocompattatore Coripet

Con l’app Coripet, i cittadini possono accedere a un circuito premiante per il conferimento delle bottiglie negli ecocompattatori. Basterà scaricare l’App o aggiornarla, entrare nella sezione “Tutti i vantaggi” e scoprire il circuito Coripet. Per ogni bottiglia conferita, si iniziano ad accumulare i punti che saranno conteggiati due volte: sia per il circuito Coripet sia per l’insegna che ospita le macchine. Le bottiglie in Pet alimentare acquisiscono così un doppio valore, permettendo di accedere contemporaneamente a due raccolte punti separate, raddoppiando così anche i premi. Del circuito nazionale fanno parte, ad esempio, Libraccio, The Fork, Martha’s Cottage, iMask e molte altre.