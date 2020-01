Raccolta differenziata: inaugurati gli eco-compattatori e il box per i piccoli elettrodomestici

Inaugurati gli eco-compattatori per plastica e alluminio e il box per la raccolta dei piccoli elettrodomestici a Semproniano.

I tre nuovi contenitori sono posizionati in via Vico Consorti e rientrano nella riorganizzazione dei servizi di raccolta che ha interessato il comune amiatino in questi ultimi mesi. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luciano Petrucci, l’assessore all’ambiente Katia Barzagli, i tecnici di Sei Toscana e i ragazzi delle scuole.

Nei due eco-compattatori i cittadini possono conferire i propri imballaggi in plastica in Pet, come bottiglie e bottigliette di acqua e bibite e flaconi in Hdpe, come quelli per detersivi e saponi e gli imballaggi in alluminio come lattine e scatolette. Il funzionamento è molto semplice: l’utente deve conferire il rifiuto, un imballaggio alla volta, all’interno dello sportello, assicurandosi che sia vuoto. Il macchinario compatterà i rifiuti così da poter contenere una grande quantità di imballaggi differenziati che verranno poi raccolti dagli operatori di Sei Toscana per avviarli a riciclo.

Nel box è invece possibile conferire piccoli elettrodomestici, come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc.

“Gli eco-compattatori e il box per i piccoli elettrodomestici sono un ulteriore servizio che mettiamo a disposizione della nostra comunità per incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata – dichiara il sindaco Luciano Petrucci –. La risposta dei cittadini è stata da subito molto positiva: dai dati che ci vengono forniti da Sei Toscana infatti, risulta che la percentuale di raccolta differenziata, dopo l’attivazione della raccolta dell’organico, è cresciuta di oltre 20 punti percentuale, superando il 50% in pochi mesi. Un risultato molto importante che conferma come il percorso intrapreso in collaborazione con Sei Toscana sia quello giusto”.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800.127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.