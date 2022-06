In arrivo gli eco-compattatori per le bottiglie: premi per chi getta più rifiuti in città

Il Comune di Follonica ha pubblicato una manifestazione di interesse pubblico rivolta agli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale per il posizionamento di eco-compattatori in città. La novità permetterà di separare bottiglie in pet da altri flussi di materiali, per essere compattate, raccolte, trasportate e infine riciclate meccanicamente in impianti autorizzati Efsa, ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle”, ovvero la bottiglia che ritorna ad essere bottiglia.

Al fine di incentivare tale processo, l’amministrazione ha previsto di introdurre una premialità legata al numero di bottiglie conferite. Queste macchine eco-compattatrici, che saranno installate al mercato coperto Meq e al Parco centrale, consentono infatti alle cittadine e ai cittadini di accumulare punti attraverso l’utilizzo di un’app e di ricevere buoni sconto spendibili negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

L’adesione al progetto avviene tramite la compilazione della modulistica, scaricabile sul sito web del Comune, che dovrà essere presentata entro il 20 giugno inviando una mail all’ufficio protocollo del Comune di Follonica (protocollo@comune.follonica.gr.it) oppure consegnando il modulo personalmente.