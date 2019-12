Bicicletta elettrica: il Comune lancia l’eco-bonus per l’acquisto, sconti a partire dal 10%

Il Comune di Follonica contribuisce all’acquisto di una E-Bike, che sia bicicletta elettrica o a pedalata assistita, con un contributo di 100 euro per i cittadini residenti e gli enti pubblici, le associazioni onlus e le aziende con sede legale sul territorio comunale.

Dopo il reperimento, tramite una manifestazione di interesse, dei rivenditori che hanno aderito all’inizativa, da domani potrà essere formalmente richiesto l’eco-bonus per l’acquisto di una E-Bike, una scelta per una mobilità sostenibile, alternativa all’auto, ecologica e salutare.

“Con questo progetto – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri – vogliamo promuovere in modo tangibile una mobilità sostenibile, un modo valido ed ecologico per muoversi nel traffico in alternativa all’auto; inoltre, ricordo che le ditte che partecipano al progetto hanno la loro sede nel nostro comune, una scelta ben precisa per incentivare il commercio delle attività nel nostro territorio, un riconoscimento a chi si impegna ogni giorno di fronte alle tante difficoltà che la piccola-media impresa oggi deve affrontare“.

I cittadini residenti nel comune di Follonica di età superiore ai 18 anni e gli enti pubblici e privati, le associazioni onlus e le aziende con sede legale sul territorio comunale potranno inviare la domanda scaricabile dalla sezione ambiente del Comune di Follonica al seguente link: http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/ambiente/bici_elettrica/.

L’eco-bonus rilasciato dal Comune di Follonica potrà essere speso presso uno dei seguenti rivenditori, che praticherà uno sconto non inferiore al 10% sul prezzo di listino:

Ricceri Rent Bike, via Bicocchi 149;

Unieuro – Contri, via dell’Artigianato 183;

Super Natural, via Amorotti 6/12;

Cicli & Sport, via Litoranea 57;

Elettrogas, via Colombo 36;

Rent srl, via Leoncavallo 3.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio ambiente al numero 0566.49161 o l’Urp del Comune di Follonica al numero 0566.59256.