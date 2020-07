“Ecco Vetulonia celebre”: al via una serie di incontri al Museo archeologico

Nell’anno dell’emergenza Covid-19 e dell’incertezza per tanti progetti culturali, l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e la direzione scientifica del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia vogliono dare un segnale forte del ruolo centrale di questa struttura come custode e costruttore della memoria e dell’identità del territorio.

Sabato 25 luglio, alle 21, all’interno della rassegna regionale “Le notti dell’archeologia” prenderà il via la prima delle tre serate dal titolo “Ecco Vetulonia celebre, Vetulonia mater! Vecchi scavi e nuovi racconti da Isidoro Falchi ai nostri giorni. Esposizione in tre atti“.

Nel ventennale della riapertura del museo e nei 140 anni dall’arrivo di Isidoro Falchi a Vetulonia, di cui l’edificio di piazza Vetluna porta il nome e a cui dobbiamo la riscoperta dell’antica città etrusca, questo progetto è pensato come un racconto inedito, in tre episodi, della collezione, degli scavi archeologici e dei progetti di ricerca del museo e del territorio, declinati nei tre atti dedicati al passato nella serata del 25 luglio, al presente quella di mercoledì 5 agosto e al futuro mercoledì 12 agosto.

«Ogni episodio di questo racconto – spiegano gli assessori alla cultura e al turismo Susanna Lorenzini e Walter Massetti, che segue i progetti di valorizzazione delle aree archeologiche – avrà il suo tema sviluppato in una piacevole conversazione archeologica con ospiti d’eccezione e ambientata sotto le stelle di piazza Vetluna. Al termine del racconto, il pubblico sarà invitato a condividere in compagnia degli archeologi dello staff il momento espositivo allestito all’interno del museo, dove si potranno ammirare quei tesori restituiti dall’antica Vatl e dal suo territorio e custoditi nei depositi della Direzione regionale dei musei toscani e della Soprintendenza archeologica competente, cui si deve il prestito temporaneo dei reperti».

«I preziosi oggetti in metallo e ceramica – concludono Lorenzini e Massetti -, esposti per la prima volta allo sguardo dei visitatori, saranno svelati progressivamente, isolati nello spazio e nel tempo racchiusi in ciascun episodio».

L’esposizione completa sarà visibile dal 12 agosto fino al primo novembre.

Sabato 25 luglio, alle 21, nel primo atto, quello dedicato al “Passato” la conversazione partirà dai “Tesori di bronzo dalle Mura dell’Arce” e parteciperanno l’assessore Susanna Lorenzini, Simona Rafanelli, direttore del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, con ospite d’eccezione della serata Adriano Maggiani, vice presidente dell’Istituto nazionale di studi etruschi e italici

Mercoledì 5 agosto, il tema della serata sarà “Un territorio, un progetto di ricerca. Per una nuova carta archeologica del Comune di Castiglione della Pescaia e dell’antica Vatl”. A questo colloquio prenderanno parte l’assessore Walter Massetti, Simona Rafanelli, e Matteo Milletti, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.

L’ultimo appuntamento, quello di mercoledì 12 agosto, ha come titolo: “Sguardi al 2021. Vatl e Taras città di mare. Preparando la nuova mostra con il Museo archeologico nazionale di Taranto”. Alla conversazione archeologica condotta dal direttore Rafanelli saranno presenti il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani e Carlotta Cianferoni, curatrice della sezione etrusca del Museo archeologico nazionale di Firenze.

I tre eventi sono a ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri 0564.948058 e 0564.927241 o tramite mail all’indirizzo museovetulonia@libero.it.

Le conferenze si terranno all’aperto, con sedute appositamente distanziate (massimo 50 persone) e in ottemperanza alle direttive imposte per il Covid-19. Le visite guidate, gli ingressi in museo, indossando la mascherina, saranno organizzati in piccoli gruppi (massimo 10 persone per volta), in modo da mantenere il distanziamento.