“Earth Hour”: Follonica lascia al buio il cancello dell’Ilva per dire ‘no’ ai cambiamenti climatici

Il 27 marzo di ogni anno si svolge “Earth Hour – Speak up for Nature!”, una grande mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

Per questo motivo Follonica lascerà al buio il cancello dell’Ilva, simbolo della città.

“L’amministrazione comunale – sostiene l’assessore Mirjam Giorgieri, con delega all’ambiente – è da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione dei cittadini a tutte le tematiche di tipo ambientale attraverso azioni e progettazioni a livello locale, nazionale e internazionale, ed aderire alla tredicesima edizione dell’evento globale ‘Earth Hour – Speak up for Nature!’, proposta dall’associazione Wwf Italia, e alla giornata di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, per il 27 marzo, ci è sembrato più che opportuno“.

“Si tratta di un evento significativo – aggiunge l’assessore – che vuol sottolineare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella della perdita di biodiversità, considerando la natura come la più grande alleata contro il cambiamento climatico ed elemento essenziale per ridurre il rischio dell’emergere e del diffondersi delle pandemie. E quindi domani sera, sabato 27 marzo, Follonica partecipa spegnendo dalle 20.30 alle 21.30 l’illuminazione del cancello dell’Ilva, simbolo della città e della sua storia”.