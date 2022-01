E’ scomparso Giovanni Barbagli: il cordoglio del Pci

La segreteria regionale del Pci e quella della federazione provinciale di Grosseto “esprimono cordoglio per la scomparsa del compagno Giovanni Barbagli ed esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia“.

“Giovanni – ricordano Marco Barzanti, segretario regionale, e Luciano Fedeli, segretario provinciale – è stato un riferimento a livello regionale per la sanità grazie al ruolo che aveva presso l’Agenzia regionale della sanità. Nonostante il ruolo istituzionale, non sono mancate le sue prese di posizione e azioni concrete contro un sistema sanitario che, come ha affermato in più occasioni, viene smantellato non solo dai tagli e dalla riduzione di risorse e personale, ma anche perché non sono ben valutati gli studi e le indicazioni sui determinanti di salute che provengono dai territori. Barbagli ha partecipato a numerose iniziative del Pci, portando sempre il suo contributo e le sue proposte costruttive grazie all’esperienza acquisita”.