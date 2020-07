E’ Ora: “Disattesi gli accordi pre-elettorali, faremo opposizione costruttiva”

“Dopo le esternazioni di alcuni componenti dell’attuale maggioranza, avvenute nell’ultimo Consiglio comunale del 24 giugno, ci sentiamo in dovere di puntualizzare alcune cose“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di Manciano “E’ ora”.

“Il gruppo è nato in previsione delle amministrative 2017 dopo che il nucleo principale di esso aveva deciso di uscire dal Pd comunale in quanto non considerava più il confronto politico condotto in maniera democratica – continua la nota -. Da qui anche la decisione di appoggiare una lista dalle ‘intenzioni civiche’, dove all’interno avevamo chiesto ed ottenuto la possibilità di inserire due nostri candidati, rappresentativi della nostra area politica. La lista ha stravinto, i nostri candidati sono stati eletti con grandi risultati e di conseguenza hanno occupato, in Giunta, posti di prestigio: Fiorenzo Dionisi è stato nominato assessore a bilancio, patrimonio, tributi e Pubblica istruzione, Dionisi Fiorenzo, mentre Valeria Bruni è stata nominata assessore a lavori pubblici, politiche sociali ed agricoltura. Ed anche l’assessore al bilancio, sostituito alla fine del 2018, è stato rimpiazzato su nostra indicazione”.

“Gli accordi politici prevedevano inoltre la possibilità di effettuare coalizioni, con il gruppo al completo, non solo con la parte di sinistra, periodicamente, per poter discutere degli argomenti del nostro territorio – prosegue il comunicato -. Purtroppo questi accordi sono andati subito disattesi e, a parte qualche incontro iniziale, non è stato dato seguito agli intenti; ciò ha causato la perdita di molti simpatizzanti del gruppo che si sono ritirati lungo il percorso. Nonostante ciò il gruppo ‘E’ ora’, quello costituito dagli elementi storici, ha sempre sostenuto, oppure mai polemizzato, le decisioni dell’amministrazione. Questo sicuramente fino al 25 aprile”.

“E d’altronde, se da una parte lodiamo la coerenza personale dell’ex assessore Giovanni Riva e, pur non condividendola, rispettiamo la decisione dell’assessore Bruni, dall’altra ci siamo dissociati apertamente e definitivamente con quelle decisioni del sindaco che ancora una volta denotano un carattere debole e orientato al ‘cerchiamo di farci male il meno possibile’. Per finire, sentire dall’assessore Bruni che i voti ricevuti alle ultime elezioni sono ‘tutti suoi’ è abbastanza disarmante; vediamo se sarà in grado di confermarlo nelle riunioni pubbliche o alla prossima tornata elettorale in presenza di chi l’ha votata – termina il comunicato -. Da parte nostra, con la passione politica che ci contraddistingue, faremo una opposizione costruttiva ed orientata al bene del territorio, sgombra da adesso in poi, di certi isterismi compulsivi avvenuti nell’ultimo Consiglio comunale“.